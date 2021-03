Evangelion 3.0 + 1.0 si mostra in un nuovo trailer: Shinji, Rei, Asuka e Misato nel finale

Alla fine, dopo oltre venti anni di produzione, la storia del mondo di Hideaki Anno giunge alla fine. Inizialmente si concluse con la storica serie TV Neon Genesis Evangelion, accompagnata poi dai film Death and Rebirth più The End of Evangelion. Poi arrivarono i Rebuild of Evangelion, con una lunga gestazione durata oltre un decennio.

Inizialmente in programma a giugno 2020, il Coronavirus ha costretto a posticipare più volte l'uscita di Evangelion 3.0 + 1.0 nei cinema giapponesi. Dopo tante peripezie, il lungometraggio di Hideaki Anno ha però fatto il suo esordio nelle sale, chiudendo la tetralogia di Rebuild of Evangelion. Anche se è già disponibile nelle sale nipponiche da diversi giorni, continua in Giappone la promozione di Evangelion 3.0 + 1.0.

Stavolta è stato presentato un altro trailer sulla pagina ufficiale Youtube di Studio Khara, che potete trovare in alto. Un video di quasi un minuto e mezzo che ci porta a vedere i personaggi più importanti della saga nel film finale, da Rei Ayanami e Shinji Ikari a Asuka Soryu Langley e Misato Katsuragi, senza dimenticare tutti gli altri.

Al momento, Evangelion 3.0 + 1.0 è un successo al botteghino avendo superato gli incassi del film precedente. Non ci sono ancora informazioni per un suo eventuale arrivo in Italia.