Evangelion 3.0 + 1.0: nuova immagina promozionale per il film con tutti i personaggi

Evangelion 3.0 + 1.0 ha finalmente compiuto il suo debutto poco meno di due settimane fa e, in breve tempo, ha riscosso ottimi numeri al botteghino che stanno ricompensando Studio Khara per il duro lavoro in tutti questi anni. Lo staff, in onore a questa accoglienza, ha rilasciato una nuova Key Visual.

Vi basti pensare, infatti, che in una settimana Shin Eva ha riscosso qualcosa come 26 milioni di euro per incassi derivanti dal box office nonostante i timori causati dalla crisi pandemica, cifre tra l'altro destinate a salire nelle prossime settimane di proiezione. Nel frattempo Khara è alle prese con i caricamenti illegali del film in rete, basta appena fare una rapida ricerca per rintracciare anche solo il finale del lungometraggio.

Ad ogni modo, in onore del successo che la pellicola sta riscuotendo nel Sol Levante, lo studio ha rilasciato una nuova immagine promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia che aggiorna la precedente locandina rilasciata dal team. All'interno della nuova Key Visual sono infatti presenti tutti i personaggi principali della storia seppur con il design antecedente agli eventi di Evangelion 3.0.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa locandina, cela qualche segreto come Hideaki Anno ci ha abituati a questa parte? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti ma non prima di aver dato un'occhiata a questo treno dedicato a Rei Ayanami per celebrare Evangelion 3.0 + 1.0.