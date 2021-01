Evangelion 3.0 + 1.0: nuovo trailer per il film, ma ancora nessuna data d'uscita

In questo momento in Giappone è il 23 gennaio, ovvero la data originariamente prevista per il tanto atteso debutto di Evangelion 3.0 + 1.0. Tuttavia, a causa del Covid, Shin Eva non uscirà e la sua uscita nelle sale nipponiche è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi. Nel frattempo, godiamoci il nuovo trailer promozionale.

Se il leak trapelato da uno dei cinema giapponesi dovesse rivelarsi corretto, allora Evangelion 3.0 + 1.0 potrebbe uscire il prossimo dicembre con un ritardo ulteriore per eliminare definitivamente la possibilità di un ennesimo rinvio. Nonostante i cinema nel Sol Levante non abbiano ancora chiuso, Studio Khara e Hideaki Anno sono intenzionati ad un'uscita su larga scala per chiudere definitivamente la telenovela dei Rebuild di Evangelion mentre lo staff, responsabilmente, ha preferito non invitare il pubblico a guardare il film con una pandemia ancora in circolazione.

Nonostante ciò, Khara ci ha comunque voluto lasciare qualcosa in questa data, ovvero un nuovo breve trailer promozionale della durata di 15 secondi che mostra in più rispetto al precedente PV una sequenza con l'Unita Eva 02 mentre impugna una nuova tipologia di arma. Potete dare un'occhiata alla clip in questione nello spazio tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo film? Ma soprattutto, quando pensate che uscirà al cinema? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.