Evangelion 3.0 + 1.0: nuovo trailer per il film, scompare la finestra d'uscita del '2021'

Evangelion 3.0 + 1.0 continua ad essere uno dei film di animazione più attesi al mondo nonché la pellicola conclusiva del Rebuild of Evangelion che chiuderà definitivamente una tetralogia che dura da ormai 14 anni. Qualche settimana fa, infatti, Studio Khara ha preso la decisione di rinviare nuovamente l'uscita del film.

Non sappiamo quando debutterà Shin Eva sul grande schermo, ma secondo alcuni leak potrebbe fare la sua comparsa nel mese di dicembre. Ad ogni modo, non è nemmeno certo che il 2021 sia l'anno esatto d'uscita del film a causa di una particolare modifica che è stata apportata durante la trasmissione della versione televisiva su Nippon TV di Evangelion: 3.03.

Il trailer in questione, ricaricato da un fan e che potete recuperare in calce alla notizia, presenta alcune scene originali e mai mostrate nelle diverse anticipazioni. Come riportato anche da Distopia Evangelion, la scritta che rivela la data d'uscita per un generico 2021 è stata rimossa e, al suo posto, è apparsa la frase "Data di rilascio in corso di definizione". Non sappiamo se con questo Khara e i distributori abbiano già deciso o meno una nuova d'uscita, né tanto meno se opteranno per una modalità differente di trasmissione, magari attraverso lo streaming, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo filmato promozionale? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.