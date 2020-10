Evangelion 3.0 + 1.0: il nuovo trailer svela la data di uscita ufficiale

All'inizio c'era Neon Genesis Evangelion, una serie TV di Hideaki Anno che si ritrovò a fare i conti con una popolarità inaspettata. Arrivarono poi i film Death & Rebirth e The End of Evangelion, ma non bastarono. Partì così il progetto Rebuild che ci ha accompagnato durante dal 2007 a oggi. Ma tutto ciò finirà nel 2021 con Evangelion 3.0 + 1.0.

Dopo il rinvio per Coronavirus ad aprile, Evangelion 3.0 + 1.0 è rimasto senza una data di uscita fissa per ben sei mesi. Intanto Hideaki Anno e lo studio Khara continuavano a pubblicare in modo centellinato nuove informazioni, tra teaser leggermente modificati e commenti dalla produzione. Il nuovo trailer pubblicato durante la notte italiana ha però colto di sorpresa i fan di Evangelion che finalmente ora sanno quando uscirà il film in Giappone.

Il nuovo trailer di Evangelion 3.0 + 1.0 ci riporta in quel mondo sci-fi e filosofico che per tanti anni ci ha accompagnato. Nelle varie scene rivediamo il terzetto di protagonisti formato da Shinji Ikari, Rei Ayanami e Asuka Soryu Langley insieme agli altri personaggi. Tra immagini tinte di rosso e i famosi robot Eva, il trailer scorre finché, giunto alla fine, non rivela l'informazione tanto attesa: Evangelion 3.0 + 1.0 arriverà il 23 gennaio 2021 nei cinema giapponesi.

In alto potete osservare il video che porterà il mondo di Evangelion alla fine. Poco prima del debutto del nuovo film, in Giappone saranno distribuiti nelle sale i primi tre film di Rebuild of Evangelion in 4D.