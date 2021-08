Evangelion 3.0 + 1.0 e quell'omaggio a EoE: cos'è successo ad Asuka sulla spiaggia?

Come c'era da aspettarsi, il debutto di Evangelion 3.0 + 1.0 è stato contraddistinto da numerose discussioni all'interno della community globale del capolavoro di Hideaki Anno. Non sono mancate citazioni al passato, termini altisonanti e colpi di scena clamorosi, il tutto sempre secondo un unico grande tema caratterizzante: la maturazione.

Con un film del genere non c'era da stupirsi che Evangelion 3.0 + 1.0 monopolizzasse per un'intera giornata Amazon Prime Video conquistando così un record incredibile in Giappone. All'interno di questa pellicola, che potete ripassare nella nostra recensione di Shin Evangelion, il personaggio di Asuka ha raggiunto il suo climax, un'evoluzione straordinaria dettata da molteplici figure che l'hanno aiutata a trovare quello che ha sempre cercato: una casa.

Già con Eva 3.0 si era intravisto un cambiamento radicale del personaggio nei confronti di Shinji, a partire dal suo soprannome che cambia da "Stupi-Shinji" a "Shin-bamboccio". Rinchiusa nei 14 anni della maledizione dell'Eva, impossibilitata a sentire il sapore del cibo e qualsiasi altro piacere della vita, trova il coraggio nell'ultimo film di togliersi un peso dal petto, ovvero svelare a Shinji gli evidenti sentimenti che provava per lui nei primi due film della tetralogia. Ed alla fine del perfezionamento, Shinji si ritrova con Asuka, tornata in vita, nell'iconica plagusit in quella spiaggia che tutti conosciamo ma con un aspetto diverso. Hideaki Anno e Studio Khara, attraverso il tratto artistico enfatizzano il suo cambiamento che ora non è più solo mentale ma anche fisico. La maledizione degli Eva è stata spezzata ed Asuka ha riguadagnato i suoi 14 anni. Quello che vediamo, dunque, è un'adulta di 28 anni che arrossisce, proprio come una bambina, davanti alla dichiarazione di uno Shinji ora finalmente diventato adulto.

E voi, invece, avevate capito che la second children fosse diventata adulta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.