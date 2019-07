Evangelion 3.0+1.0: online il nuovo trailer del film d'animazione

I fan che aspettano da tempo di poter vedere il lungometraggio animato di Evangelion 3.0+1.0 saranno entusiasti di sapere che è disponibile online il nuovo trailer dell'opera. Dopo il terzo film, uscito nelle sale nel 2012, stiamo per scoprire la conclusione del reboot dell'anime ideato da Hideaki Anno.

Se non siete stati tra i fortunati che sono riusciti a gustare i primi dieci minuti di Evangelion 3.0+1.0, non vi resta che consolarvi con il trailer che trovate in calce alla notizia. Qui potremo dare un'occhiata ad alcune scene delle avventure di Shinji, Asuka e Rei Ayanami, insieme ad un breve assaggio della particolare colonna sonora del film.

Originariamente il video è stato pubblicato sull'applicazione per Android e iOS, EVA-EXTRA: grazie ad essa, i fan potranno accedere a speciali dei precedenti film, ad eventi online, oltre a poter ricevere le ultime informazioni sui lavori della serie. Qui trovate la nostra notizia con tutte le informazioni dell'app di Evangelion 3.0+1.0.

Con l'uscita nelle sale dell'ultimo capitolo della tetralogia di NGE sempre più vicina, vi ricordiamo infatti che sarà disponibile a partire da giugno 2020, aspettiamoci di ricevere ulteriori notizie riguardo all'opera che ha cambiato per sempre il panorama dell'industria di animazione giapponese.

