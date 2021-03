Evangelion 3:0 + 1.0: poveri ma felici, ecco il modellino da 23 mila euro dell'Eva 01

Oggi è una giornata storica per il mondo dell'animazione poiché dopo tanti anni di attesa si è conclusa la telenovela dei Rebuild of Eva con l'uscita al cinema di Evangelion 3:0 + 1.0 nel Sol Levante. Ovviamente, con l'uscita nelle sale diverse compagnie ne hanno approfittato per proporre sul mercato ultime novità a tema.

Finalmente ci siamo, Evangelion 3.0 + 1.0 è uscito al cinema in Giappone e in breve tempo ha riscosso incassi da capogiro nella sola prima giornata, quasi 6 milioni di euro al cambio attuale. Pare dunque che la pellicola abbia tutte le carte in tavole per sfidare il successo di Demon Slayer: Infinity Train e diventare il prossimo fenomeno del momento, ipotesi rafforzata anche dalla popolarità del capolavoro di Hideaki Anno che negli anni è diventato una sorta di Santo Graal dell'industria dell'animazione.

F:NEX Studio non si è fatta ripetere due volte l'occasione di presentare nello stesso giorno dell'uscita al cinema di Shin Eva il suo ultimo modellino in scala a tema, ovvero una gargantuesca statua di oltre 2 metri e 30 cm dell'unità Eva 01. Essa non sarà disponibile prima di gennaio 2022, tuttavia non saranno in molti a potersela permettere in quanto la figure è proposta al pubblico ad un prezzo di ben 3 milioni di yen (poco più di 23 mila euro al cambio attuale).

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statua a cura di F:NEX Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.