Evangelion 3.0 + 1.0: i primi 12 minuti del film saranno trasmessi su YouTube

Tra poco meno di una settimana sapremo se la telenovela legata a Evangelion 3.0 + 1.0 avrà fine o se continuerà ad oltranza con un ennesimo rinvio. La situazione in tutto il mondo è critica e il Covid-19 sta continuando a pressare sulle spalle del Giappone che potrebbe presto varare un nuovo stato d'emergenza.

Allo stato attuale delle cose, infatti, Evangelion 3.0 + 1.0 dovrebbe uscire il prossimo 8 marzo, tuttavia le cose potrebbero cambiare solo tra pochi giorni in quanto l'area metropolitana di Tokyo e altre 3 prefetture stanno prendendo in considerazione l'idea di estendere lo stato d'emergenza, previsto alla scadenza il 7 marzo. Se tale ipotesi venisse confermata, anche il debutto del film sul grande schermo rischierebbe di essere nuovamente compromesso.

Questa sarebbe una mossa piuttosto ardua anche per i distributori che stanno preparando per l'8 marzo un evento in grande stile. Studio Khara ha recentemente aperto sul proprio canale YouTube una premiere attesa per l'8 marzo, in concomitanza con l'uscita al cinema del film, per presentare ai pazienti spettatori i primi 12 minuti e 10 secondi di Evangelion 3.0 + 1.0. Non sappiamo se lo staff rilascerà lo stesso il filmato anche qualora la pellicola dovesse essere rinviata, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

