Evangelion 3.0+1.0: ecco i primi dieci minuti del film con i sottotitoli in inglese!

Il 6 luglio scorso, durante il Japan Expo di Parigi, sono stati pubblicati in anteprima i primi dieci minuti di Evangelion 3.0+1.0: il nuovo film dedicato alla saga in uscita nel 2020. Purtroppo i sottotitoli in francese si sono dimostrati proibitivi per larga parte della fanbase, per lo meno fino ad oggi.

Un manipolo di volontari ha infatti tradotto il video dal francese all'inglese, postandolo poi sul proprio canale YouTube. Il video è disponibile alla visione in cima all'articolo.

Vi ricordiamo che Evangelion 3.0+1.0 farà parte della serie Rebuild of Evangelion ed uscirà nelle sale cinematografiche nel corso del prossimo anno. A capo dell'opera ci sarà Hideaki Anno, il creatore della serie, che per l'occasione ha riconfermato la partnership con i ragazzi di Studio Khara.

Per chi non fosse ferrato, la cosiddetta Rebuild of Evangelion è una tetralogia di film composta da Evangelion 1.0, 2.0, 3.0 e dall'anticipatissimo 3.0+1.0. Il nuovo e ultimo film della saga dovrebbe dare alla storia una nuova conclusione, completamente differente da quella presentata nel film The End of Evangelion.

E voi cosa ne pensate dei primi dieci minuti? Il film sarà all'altezza delle aspettative? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Se siete alla ricerca di nuove informazioni inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata al poster promozionale di Evangelion diffuso ieri.