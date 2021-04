Evangelion 3.0 + 1.0: il progetto Rebuild si conclude con molte sorprese e divergenze

L'ultima pellicola dedicata al progetto Rebuild of Evangelion, ovvero Neon Genesis Evangelion 3.0 + 1.0 continua a registrare incassi da record in Giappone, essendo effettivamente il film con più incassi della storia del franchise creato nel 1995 da Hideaki Anno, e rinato con la tetralogia prodotta dallo studio Khara.

Già dal trailer pubblicato di recente per celebrare l'uscita nei cinema giapponesi del quarto, e ultimo, film si percepisce una certa differenza nel mondo rappresentato rispetto alle idee inserite nella serie originale. Naturalmente i personaggi principali rimangono sempre Shinji, Asuka e Rei, ma il NERV, e molti altri dettagli sembrano essere stati pesantemente cambiati.

L'anime del '95 è percepito oggi come una delle opere più preziose del settore, con milioni di appassionati che hanno reagito al finale con moltissime teorie e congetture capaci di coinvolgere nella drammatica storia di Shinji Ikari, ambientata nella futuristica Tokyo-3, anche i più restii e scettici, per questo motivo i radicali cambiamenti effettuati con il progetto Rebuild, durato ben quattordici anni, potrebbero rivelarsi inaccettabili o esagerati per i numerosi nostalgici. Sfortunatamente non vi sono ancora certezze riguardo il debutto della pellicola in Europa, ma ricordiamo che nell'attesa sarà possibile recuperare la serie e i due film originali grazie all'edizione home video annunciata da Dynit.

Ricordiamo che Akutami e Horikoshi sono andati insieme a vedere l'ultimo film di Evangelion, e vi lasciamo alle difficoltà incontrate da Anno durante la produzione.