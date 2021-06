Evangelion 3.0 + 1.0: i protagonisti dominano le classifiche come migliori personaggi

Evangelion 3.0 + 1.0 sta per terminare la sua corsa nei cinema giapponesi, ma non prima di aver accelerato un'ultima volta con la distribuzione di Evangelion 3.0 + 1.01, una rivisitazione del film con piccole modifiche tecniche. E questa mossa per proseguire a oltranza la distribuzione sul grande schermo è stata un successo su tutti i fronti.

Studio KHARA e i produttori sono infatti riusciti ad aumentare rispetto alla precedente settimana gli incassi del 1000% senza nemmeno apportare modifiche sostanziali alla storia se non piccoli accorgimenti tecnici. Ad ogni modo, questo è il gran finale di Shin Eva prima che inizino i lavori sull'edizione home video, anch'essa destinata a racimolare numeri da capogiro.

Resta innegabile, tuttavia, che la pellicola non è stata un successo solo in termini di incassi al botteghino dal momento che il franchise sta monopolizzando tutte le più recenti classifiche a tema anime e manga. La sezione dei migliori personaggi maschili e femminili della rivista Newtype, il magazine più popolare nei riguardi dell'animazione giapponese, brulica infatti dei protagonisti di Evangelion. Per quanto riguarda la top 5 dei personaggi femminili più popolari la classifica qui segue:

Asuka di Evangelion 3.0 + 1.0; Rei Ayanami; Mari Makinami; Misato Katsuragi; Asuna Yuuki di Sword Art Online;

Per la controparte maschile, invece:

Shinji Ikari; Kaworu Nagisa; Ryoji Kaji; Char Aznable di Mobile Suit Gundam: The Origin; Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen;

E voi cosa ne pensate di queste classifiche, siete d'accordo con l'opinione dei fan in attesa dell'uscita italiana di Evangelion 3.0 + 1.0? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.