Evangelion 3.0+1.0, pubblicati i character design dei modelli apparsi in AVANT 1!

L'operazione 0706 denominata AVANT 1 è stata un vero e proprio trionfo, un successo incredibile con centinaia di miglia di spettatori in diretta su LINE ad ammirare i primi 10 minuti di Evangelion 3.0+1.0 in anteprima. Ma ora, a stuzzicare maggiormente la fantasia degli appassionati, entra in causa lo stesso profilo Twitter della produzione.

Nella clip mostrata e debuttata in Francia, che abbiamo provato ad analizzare in un articolo di approfondimento su AVANT 1, sono state mostrate diverse unità con caratteristiche peculiari agli "Angeli", dotate dunque di AT-FIELD, ma allo stesso tempo parte di un progetto più grande denominato SEELE. La curiosità degli appassionati, quando si parla di Evangelion, è tutto meno che una decorazione, anzi, parte integrante dell'immenso e criptico franchise creato da Hideaki Anno.

Il design delle unità, dunque, le stesse che sono state distrutte da Mari nella clip, sono state ritratte dal profilo Twitter della Khara tramite delle illustrazioni promozionali che potete ammirare in calce a questa news. le immagini si sommano ai charcter design della WILLE trapelati appena qualche giorno fa dall'omonimo profilo, sottolineando come lo staff stia facendo sul serio per sponsorizzare al massimo l'ultimo lungometraggio della tetralogia dei Rebuild of Evangelion.

Staremo a vedere cosa Anno e la sua squadra saranno in grado di offrirci con la pellicola, che cogliamo l'occasione di ricordarvi il suo debutto fissato a giugno 2020 in Giappone. E voi, cosa ne pensate delle seguenti unità?