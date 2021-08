Evangelion 3.0 + 1.0, il rapporto tra Kaworu e Kaji nel time-skip di 14 anni

La storia di Eva si è davvero conclusa dopo 14 anni con Evangelion 3.0 + 1.0, recetemente approdato su Amazon Prime Video, con un film conclusivo ricco di informazioni e strettamente legato al rapporto tra Hideaki Anno, con la sua crescita personale rispetto alla serie originale, e sua moglie, Moyoco Anno.

All'interno del film vengono nuovamente trattati, con la consueta consapevolezza e delicatezza, temi quali i rapporti tra le persone che in quest'ultimo lungometraggio si sono ulteriormente evoluti. Uno di questi, tuttavia, è stato più formale che sentimentale, ovvero quello tra Kaworu e Kaji che durante i 14 anni del time-skip diventano rispettivamente comandante e vice-comandante della Nerv.

A causa delle differenti visioni di Gendo e della Seele, in quanto entrambi vogliono scatenare un differente impact per realizzare i propri obiettivi, durante quei 14 anni di buco narrativo l'organizzazione destituisce Ikari e Fuyutsuki dai vertici della Nerv e sostituiscono al loro posto proprio Kaworu, che accetta l'incarico per controllare in prima persona la bara dello 01 con Shinji in orbita, e Kaji. Il ruolo di quest'ultimo, inoltre, sarà centrale dal momento che sarà proprio lui a impedire l'attivazione di un impact sacrificando la sua stessa vita.

Ad ogni modo, maggiori dettagli sul time skip potrebbero arrivare in futuro in quanto Hideaki Anno ha svelato di voler approfondire questo gap di 14 anni. E voi, invece, cosa ne pensate del film, vi è piaciuto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.