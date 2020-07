Evangelion 3.0 + 1.0: e se in realtà ci fossero più 'Asuka'? Una teoria prova a spiegarlo

Solo qualche giorno fa abbiamo oltrepassato la data originariamente prevista per il debutto di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo film della tetralogia di Studio Khara che avrebbe finalmente terminato -o socchiuso- una storia che dura ormai da 14 anni. Ad ogni modo, proviamo a chiarire il ruolo di Asuka in una nuova e affascinante teoria.

Anche se l'ultimo film dei Rebuild of Evangelion è ancora priva di data, come certifica l'ultimo trailer caricato in rete, i fan continuano da ormai più di 10 anni a costruire ipotesi e teorie su una delle storie più intriganti e celebri dell'industria dell'animazione. Ad ogni modo, questa riflessione in merito al personaggio di Asuka è girata tramite le pagine del portale di Otaku Usa Magazine, rintracciabile tramite il link alla fonte. Nella fattispecie, si parla della presenza di almeno 4 Asuka differenti.

Dando per inciso che Shikinami e Soryu siano due persone totalmente distinte, così come ci lascia presupporre la tetralogia, allora non sarebbe da escludere la presenza di ulteriori personalità dell'iconica pilota dello 02. In particolare, la teoria è emersa una prima volta con il debutto del cortometraggio intitolato "Until You Come to me", in cui Studio Khara ha mostrato la line-up di Asuka nei suoi momenti chiave: la prima apparizione in NGE, il suo stato di ricovero in ospedale, nei primi due film del Rebuild e, infine, con la benda sull'occhio sinistro.

Immaginando che gli ultimi due siano fondamentalmente la stessa persona, questa ipotesi, dunque, afferma come ognuna di queste personalità non sia altro che una diversa entità di Asuka, sia che si tratti di personalità multiple quanto di cloni. Sappiamo che il regista non ha avuto alcun tipo di problema a utilizzare quest'ultima possibilità con Rei, e non è da escludere a priori che anche il pilota dello 02 possa essere stata sottoposta a qualcosa di analogo. A tal proposito, ciò potrebbe anche indicare la presenza di un'ennesima versione di Asuka nel quarto e ultimo film.

Ad ogni modo, ci teniamo a ricordarlo, queste non sono altro che speculazioni in merito, seppur particolarmente affascinanti. E voi, invece, cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.