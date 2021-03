Evangelion 3.0 + 1.0 registra incassi record: Akutami e Horikoshi insieme a vedere il film

Dopo una prima settimana da record con 3,3 miliardi di yen incassati, Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time ha registrato una leggera flessione, riuscendo però a mantenersi saldamente in prima posizione al box office e diventando il film più prolifico dell'intero franchise.

I numeri ufficiali parlano di quattro milioni di biglietti strappati in ventuno giorni per un totale di 6,1 miliardi di yen incassati (€47,2 milioni circa), di cui 500 milioni solo nel corso dell'ultimo weekend. Questa cifra è sufficiente per fare dell'ultimo capitolo della tetralogia il film più redditizio del franchise, titolo finora detenuto da Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo con i suoi 5,3 miliardi di yen (€41 milioni circa).

Tra gli spettatori d'alto profilo si segnalano anche Gege Akutami e Kohei Horikoshi, autori di Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, che secondo quanto riportato nei commenti dell'ultimo numero di Shonen Jump sono andati al cinema insieme per vedere la conclusione della saga. L'amicizia che lega i due è cosa ben nota, tanto che in passato è successo più volte che i due autori abbiano disegnato l'uno il manga dell'altro.

Tornando al film, vi ricordiamo che al momento non sono state condivise informazioni circa la proiezione in Italia, anche se la situazione attuale difficilmente la permetterà. Dynit comunque potrebbe operarsi presto per portare in terra nostrana l'edizione home video, anche se è difficile pensare ad una release per l'anno corrente.