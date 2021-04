Evangelion 3.0 + 1.0: Rei e l'Eva 00 in due wallpaper perfetti per il vostro smartphone

Dopo un'attesa estremamente lunga, finalmente Evangelion 3.0 + 1.0 ha compiuto il suo debutto nella seconda settimana di marzo in Giappone ponendo di fatto una conclusione al progetto Rebuild. Anche se la tetralogia si è infine conclusa, l'ultima pellicola del capolavoro di Hideaki Anno ha avuto modo di far discutere in rete.

Evangelion 3.0 + 1.0 ha riscosso incassi da record, rispondendo positivamente alle grosse aspettative che gli appassionati si erano fatti nel corso degli anni. Ad ogni modo, in Italia attendiamo ancora novità sul film, nonostante voci di corridoio sembrano confermare già una conclusione del doppiaggio in lingua nostrana della pellicola. In attesa di maggiori informazioni sull'argomento, su internet si sono moltiplicati senza sosta gli omaggi a tema NGE.

Una talentuosa artista, una certa BettyJiang, infatti, ha reinterpretato nel suo iconico stile il pilota dell'unità 00, Rei Ayanami, con il suo Evangelion stesso. Le due illustrazioni in questione, che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia, hanno riscosso una notevole popolarità con oltre 43 mila manifestazioni di apprezzamento. Le due immagini appaiono dunque ideali come wallpaper per il vostro smartphone qualora stiate cercando da tempo un nuovo sfondo per il vostro telefono personale.

A tal proposito, sapevate che Hideaki Anno ha recentemente partecipato ad un documentario in cui ha svelato i retroscena sulla produzione del film? E voi, invece, cosa ne pensate di queste illustrazioni, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.