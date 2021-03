Evangelion 3.0 + 1.0 sbanca al botteghino: incassati 3,3 miliardi di yen in una settimana

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, l'ultimo capitolo della tetralogia Rebuild of Evangelion, ha incassato un totale di 3,38 miliardi di yen (€26 milioni circa) nei primi sette giorni di proiezione, registrando il miglior debutto dell'ultimo anno alle spalle del solo Demon Slayer: Infinity Train.

Nello specifico, il film ha incassato 800 milioni di yen nel primo giorno, lunedì 8 marzo 2021, registrando il miglior debutto per un film del franchise con ben 530.000 biglietti strappati. La pellicola ha poi viaggiato ad una media di 350 milioni di yen incassati al giorno fino al weekend, dove ha strappato 400.000 biglietti per 650 milioni di yen nella giornata di sabato, e 360.000 biglietti per 530 milioni di yen in quella di domenica. In totale stiamo quindi parlando di 3,38 miliardi di yen e almeno 2,2 milioni di spettatori, quasi il doppio dei numeri registrati da Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

Le previsioni sono estremamente promettenti, specie considerando che il primo film del franchise arrivò ad incassare poco più di 2 miliardi di yen in totale. Per il momento la pellicola occupa il primo posto nella classifica dei film più visti al botteghino, sopra Demon Slayer: Infinity Train e I Fell in Love Like A Flower Bouquet, e dovrebbe superare senza troppe difficoltà la soglia dei 5 miliardi di yen entro due settimane.

Vi ricordiamo che al momento non sono state condivise informazioni circa la proiezione del film in Italia, anche se con la situazione attuale un arrivo nei cinema sembra difficile. Maggiori informazioni potrebbero essere condivise nelle prossime settimane.