Evangelion 3.0 + 1.0 sfida Demon Slayer: Infinity Train: sarà il film più visto di sempre?

Evangelion 3.0 + 1.0 è uno dei film più attesi al mondo del campo dell'animazione, un progetto che da anni attendere la sua distribuzione sul grande schermo per terminare una delle tetralogie più enigmatiche e controverse della cultura nipponica. Per questo, il suo debutto potrebbe aprire una nuova pagina di storia della cinematografia.

Mentre Demon Slayer continua a incassare numeri da paura nel pieno di una pandemia globale, sintomo della grande popolarità del franchise di Koyoharu Gotouge in patria, Hideaki Anno è quasi pronto a tornare sul grande schermo con la sua ultima fatica che andrà finalmente a concludere il ciclo dei Rebuild of Evangelion. A tal proposito, vi ricordiamo che da poche settimane è disponibile il nuovo trailer di Evangelion 3.0 + 1.0 che promette il debutto della pellicola al 23 gennaio 2021.

Nel frattempo, il sito ufficiale del film si è aggiornato con la lista dei cinema sul suolo nazionale che trasmetteranno l'attesissimo lungometraggio. L'elenco, tra l'altro ancora soggetto ad aggiornamenti, si compone di 345 sale, più o meno le stesse dell'attuale distribuzione di Demon Slayer: Infinity Train. Inoltre, il numero di sale è di gran lunga superiore a quelle riservate per i tre precedenti film della saga, rispettivamente 85, 120 e 224. Studio Khara e Hideaki Anno hanno intenzione di fare sul serio e sfidare non soltanto il sequel di Demon Slayer bensì il mondo del cinema nipponico e scavalcare le classifiche dei film più visti in Giappone.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo debutto, sarà un trionfo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.