Evangelion 3.0 + 1.0: Shin Eva è finalmente stato completato, la conferma di Studio Khara

Quando si tratta di Evangelion 3.0 + 1.0 e di un film di Hideaki Anno è bene non legarselo eccessivamente al cuore. Eppure, sembra che ci siamo davvero: il quarto e ultimo lungometraggio è stato definitivamente completato. A confermarlo è stato direttamente lo studio di animazione incaricato della tetralogia.

La produzione di Evangelion 3.0 + 1.0 è stata una delle più travagliate della storia dell'animazione. Alla fine del terzo film Hideaki Anno è stato costretto a prendersi una lunga pausa dai lavori dopo essere entrato in brutto periodo di depressione, in parte mitigato dall'allontanamento dal franchise e dalla lavorazione di Shin Godzilla. Ad ogni modo, durante l'anno scorso il maestro è tornato a concentrarsi interamente sull'ultima pellicola dei Rebuild of Evangelion.

I lavori sul doppiaggio sono terminati lo scorso novembre quando Megumi Ogata, la doppiatrice di Shinji, aveva annunciato la conclusione delle sessioni anche per i retake, approfittando della pandemia da Coronavirus che ha costretto il rinvio della pellicola lo scorso giugno. Shin Eva debutterà ufficialmente il prossimo 23 Gennaio e ci sono tutte le premesse per poter superare Demon Slayer: Infinty Train al botteghino.

Inoltre, con la fine dei lavori ultimati alle 08:10 di questa mattina, Hideaki Anno si è diretto verso tutte le sezioni dello Studio Khara per annunciare la fine del film ai suoi dipendenti e collaboratori. Il profilo ufficiale dell'azienda, qualche ora più tardi, ha rivelato che la pellicola uscirà anche in esclusiva in Giappone su Amazon Prime Video. Non sappiamo se arriverà o meno anche nel nostro Paese, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.