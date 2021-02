Evangelion 3.0 + 1.0: finalmente ci siamo, ecco la nuova data d'uscita

Il conto alla rovescia per Evangelion 3.0 + 1.0 ha finalmente ripreso a scorrere. Dopo il rinvio della distribuzione al cinema a causa del Covid-19, il lungometraggio ha ripreso a far parlare di sé per voci di corridoio e leak, alcuni dei quali che promettono una conclusione in grande stile.

Ad appena 10 giorni dal leak che ha svelato la durata di Evangelion 3.0 + 1.0, che terrà gli spettatori in sala per più di due ore e mezza, Studio Khara ha finalmente deciso di sciogliere le riserve e annunciare la nuova data d'uscita del film sul grande schermo in Giappone. Ebbene, dunque, salvo ennesimi imprevisti, Shin Eva debutterà al cinema il prossimo 8 marzo.

Smentite così le indiscrezioni che vedevano una distribuzione in sala a dicembre o una possibile uscita anticipata in streaming. Non ci resta che attendere appena qualche giorno per poter ammirare l'ultima pellicola della tetralogia dei Rebuild che attende da ormai più di 8 anni la sua uscita al cinema. Attualmente Dynit non si è promulgata a riguardo, ma voci di corridoio sembrano confermare che l'editore si occuperà della distribuzione nostrana. Ad ogni modo, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi gli ultimi dettagli su Evangelion 3.0 + 1.0.

