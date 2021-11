Evangelion 3.0 + 1.0 ma lo stile è quello di NGE in un video fan-made virale

Neon Genesis Evangelion ed Evangelion 3.0 + 1.0 appartengono allo stesso immaginario, eppure entrambe le produzioni sono parte di due universi narrativi a tratti completamente diversi. Ma cosa succede quando l'ultimo film della trilogia incontra la storica serie tv prodotta dallo studio Gainax?

Tra alti e bassi, Evangelion 3.0 + 1.0 ha infine compiuto il suo debutto ormai qualche mese fa chiudendo di fatto una telenovela di rinvii che durava ormai da fin troppi anni. Grazie alla vena citazionistica di Hideaki Anno, il regista è riuscito a mandare in tilt la community con omaggi a End of Evangelion e a sottili citazioni all'interno dell'ultima pellicola della tetralogia.

Ad ogni modo, recentemente un fan, un certo kunikidakunizo su Twitter, ha realizzato una sorta di trailer fan-made per Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upone a Time ma con lo stile della serie classica del 1996. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è diventato virale in rete in nemmeno 24 ore ed è stato ricondiviso già diverse migliaia di volte grazie all'interessante spunto di riflessione innescato dalla clip dell'artista.

E voi, invece, cosa ne pensate della trovata di kunikidakunizo, vi piace questa rivisitazione dell'ultima film della tetralogia? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.