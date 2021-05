Evangelion 3:0 +1.0: Studio Ghibli ha collaborato con Hideaki Anno per una scena del film

L'industria dell'animazione giapponese è in costante mutamento, tuttavia una delle trasformazioni più grandi ha riguardato il passaggio dalla tecnica tradizionale a quella digitale. Non sono in molti, infatti, gli studi di animazione che, al pari dello Studio Ghibli, sono ancora legati alla tradizione.

Alle spalle del successo di Evangelion 3.0 + 1.0, un film che ha riscosso un successo clamoroso in patria, vi è un lungo lavoro di produzione frutto dell'approccio maniacale con la quale Hideaki Anno ha curato l'ultima pellicola della sua tetralogia. A tal proposito, sapevate che un giornalista nostrano ha recentemente svelato in anticipo l'arrivo di Shin Eva in Italia su Amazon Prime Video?

Ad ogni modo, il profilo twitter ufficiale del film ha recentemente pubblicato una clip di lavorazione di una scena del lungometraggio con tecnica tradizionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Curiosamente, tuttavia, essendo lo Studio Khara una compagnia nata nel 2006, quando la tecnica digitale aveva già iniziato a soppiantare quella tradizionale, Anno si trovò senza le attrezzature per realizzare quella determinata scena e, per questo, chiese il permesso allo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki per poter utilizzare i loro macchinari. Permesso che, data anche l'amicizia di lunga data tra i due registi, fu naturalmente accordato. Resta interessante comprendere le motivazioni dietro la decisione di Anno di realizzare una singola scena in vecchio stile, ma non ci resta dunque che attendere l'arrivo del film nel Bel Paese per comprenderne meglio il contesto.

