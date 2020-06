Evangelion 3.0+1.0: Studio Khara ricarica il secondo trailer, quali modifiche ci sono?

Evangelion: 3.0+1.0 è ormai dato per disperso dopo il rinvio causato dal Coronavirus. Originariamente, il lungometraggio che avrebbe portato al termine l'universo di Neon Genesis Evangelion doveva essere proiettato nei cinema nipponici a giugno, poco prima delle Olimpiadi di Tokyo. Come sappiamo, il Coronavirus ha sconvolto completamente i piani.

Pochi giorni fa a Tokyo però il governo giapponese ha sollevato lo stato d'emergenza e ha iniziato a gettare le basi per il recupero post-Coronavirus. Oltre gli studi di doppiaggio che hanno potuto riprendere le attività in modo regolare, a beneficiare di questo nuovo status ci sono anche i cinema. Per questo l'arrivo del secondo teaser trailer di Evangelion: 3.0+1.0 sull'account ufficiale di Studio Khara aveva dato qualche speranza.

Ricorderete come il secondo teaser trailer di Evangelion: 3.0+1.0 ci presentò nuove scene lo scorso anno e ci rivelava la data di giugno 2020 come uscita. Purtroppo questo nuovo teaser che studio Khara ha condiviso viene aggiornato ma riportando come data di uscita "prossimamente". Insomma, sembra che lo studio non voglia sbilanciarsi ancora nonostante l'epidemia stia man mano regredendo. Toccherà aspettare quindi diversi mesi prima di poter capire quando Evangelion: 3.0+1.0 arriverà nei cinema nipponici. Nel video in alto potete rivedere il teaser trailer con questa aggiunta effettuata sulla data nei secondi finali. Il film tuttavia dovrebbe essere alle fasi conclusive di lavorazione se non già completo.