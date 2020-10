Evangelion 3.0 + 1.0: svelate le nuove plagsuit nei character design ufficiali

Questa volta, e per davvero, il conto alla rovescia dietro Evangelion 3.0 + 1.0 ha iniziato a scorrere realmente. Dopo interminabili mesi di attesa dal rinvio dell'ultima pellicola della tetralogia dei Rebuild, Studio Khara ha finalmente annunciato la nuova data del film e ripreso a rilasciare dettagli direttamente dal lungometraggio.

Esattamente 10 giorni fa il nuovo trailer di Shin Eva faceva il giro del mondo. In appena pochi secondi, Hideaki Anno e lo studio Khara hanno immediatamente rivitalizzato le attenzioni dei fan dietro uno dei progetti più attesi e controversi del panorama anime. La produzione del lungometraggio è passata infatti attraverso tanti ostacoli, tra tutti la salute mentale e fisica del regista e persino da una pandemia nel mezzo.

Inizialmente previsto al debutto lo scorso mese di giugno, Evangelion 3.0 + 1.0 uscirà ufficialmente nelle sale nipponiche il prossimo 23 gennaio 2021, salvo ulteriori problematiche causa Covid-19. Khara ha ovviamente iniziato a rilasciare tramite i propri canali ufficiali le prime immagini promozionali del film, tra cui il character design di Asuka e Mari con indosso le nuove splendide plaguist dai tratti RGB, le stesse che potete ammirare nel dettaglio in calce alla notizia. Salvo per il colore, le tute non differiscono largamente da quelle utilizzate dai personaggi in precedenza, ma non ci resta che vederle all'opera per scoprire eventuali arrangiamenti.

Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che Dynit ha oggi annunciato il rinvio della distribuzione al cinema dei film di Evangelion, riproposti nelle sale italiane in vista del gran finale.