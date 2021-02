Evangelion 3.0 + 1.0, svelata la durata del film: durerà oltre 2 ore e mezza

Il mondo dell'animazione giapponese è in attesa di conoscere quale sarà il destino di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultima pellicola dei Rebuild che attende di compiere il suo debutto da ormai tanti anni. Proprio quando l'uscita sembrava imminente, l'emergenza coronavirus ha costretto Studio Khara a rinviare la distribuzione al cinema.

Attualmente non sappiamo in quale forma e quando la pellicola uscirà al cinema, in quanto gli ultimi aggiornamenti su Evangelion 3.0 + 1.0 sembrano non precludere le possibilità che il film compia il suo debutto lontano dalle sale cinematografiche. Ad ogni modo, attraverso un'indiscrezione giunta a sorpresa nelle scorse ore, siamo venuti a conoscenza della presunta durata effettiva del lungometraggio.



L'EIRIN, la commissione giapponese che valuta i film prima della distribuzione ai cinema, la stessa che decide o meno se applicare il bollino rosso al prodotto, pare essersi lasciata scappare la durata dell'ultima pellicola della tetralogia, informazione che è stata repentinamente rimossa. Tuttavia, alcuni utenti sono riusciti ad apprendere dell'indiscrezione e hanno riportato la durata del film: 2 ore e 34 minuti che fanno di Shin Eva il più lungo dei Rebuild of Evangelion. A quanto pare, dunque, Hideaki Anno intende chiudere la storia lasciandosi alle spalle meno dettagli possibili.



