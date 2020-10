Evangelion 3.0 + 1.0: svelate le nuove plugsuit di Asuka e Mari

La storia travagliata della produzione della tetralogia cinematografica legata al capolavoro di Hideaki Anno ci ha insegnato a non farci troppe illusioni, soprattutto in termini di date. Eppure, non possiamo che augurarci che la nuova data di debutto di Evangelion 3.0 + 1.0 venga effettivamente rispettata, Coronavirus permettendo.

Proprio così, Evangelion 3.0 + 1.0 uscirà il prossimo 23 gennaio 2021. Dopo un 2020 estremamente altalenante, Hideaki Anno ha preso in carico l'onore di avviare una nuova annata attraverso una delle produzioni più attese in assoluto dell'animazione nipponica. Ad ogni modo, non dovremo attendere ancora molto per porre un punto, o l'ennesimo punto di domanda, alla tetralogia più discussa del panorama anime.

Per l'occasione Studio Khara ha persino rilasciato un nuovo trailer promozionale che, oltre a incuriosire lo spettatore per un possibile Fifth Impact, ha mostrato le nuove plugsuit di Mari e Asuka. Abbandonati i canonici colori vivi e sgargianti, la produzione ha optato per un bianco totale macchiato da livree RGB che ha spezzato in due la community in merito all'apprezzamento della nuova tuta da battaglia.

E voi, invece, cosa ne pensate del colore della nuova plugsuit, dona ad Asuka e a Mari?