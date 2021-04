Evangelion 3.0+1.0 è nella Top 10 dei film più visti del 2021, incassati 7 miliardi di yen

Il primo mese nelle sale di Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time si conclude con un grandissimo risultato, visto che la pellicola è riuscita a raddoppiare l'impressionante incasso della prima settimana portando nelle tasche di Khara, Toho e Toei la bellezza di 6,9 miliardi di yen (€53 milioni circa).

Nello specifico, i numeri parlano di quattro milioni e mezzo di biglietti strappati in ventotto giorni per un totale di 6,9 miliardi di yen incassati (€53 milioni circa), di cui 320 milioni solo nel corso dell'ultimo weekend. Il film è rimasto primo in classifica sin dal lancio, ed è attualmente al decimo posto nella Top 10 dei film più redditizi del 2021.

Studio Khara ha praticamente coperto tutti i costi di produzione nel corso delle prime settimane, e ora può festeggiare quello può essere definito come un vero e proprio successo. La pellicola ha già superato il vecchio record di incassi di Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo (5,3 miliardi di yen) e ora sembra che abbia i 10 miliardi nel mirino. Siamo comunque distanti dagli incassi registrati negli ultimi anni da Demon Slayer: Mugen Train, Weathering With You, ONE PIECE: Stampede o Dragon Ball Super: Broly, ma il risultato finale rimane incredibilmente promettente.

Evangelion 3.0+1.0 è trasmesso esclusivamente nei cinema giapponesi, e probabilmente non arriverà in Italia a causa dell'emergenza sanitaria. L'ipotesi più probabile rimane quella dell'uscita dell'edizione home video, ma in tutti i casi prima di saperne di più dovremo attendere ancora qualche mese. Per saperne di più sulla pellicola potete dare un'occhiata alla nostra anteprima.