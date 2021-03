Evangelion 3.0+1.0: un treno dedicato a Rei Ayanami per celebrare l'ultimo film

L'attesissimo Evangelion 3.0+1.0 è finalmente disponibile nei cinema giapponesi e già non mancano numerosi prodotti ed iniziative dedicati all'evento. Vediamoli insieme.

Il nuovo lungometraggio di Hideaki Anno conclude la tetralogia di Rebuild of Evangelion e dona alla grande opera del regista un nuovo finale differente da quello visto nella serie televisiva. Numerosi sono i fan che si sono presentati nei cinema portando Evangelion 3.0+1.0 ad un totale di incassi, nella prima settimana, di 3,3 miliardi di yen. Per commemorare quindi l'uscita del popolare film dal 13 Marzo la linea ferroviaria Aonami, che percorre il tratto tra le stazioni di Nagoya e Kinjo-futo, si è momentaneamente rinominata linea Ayanami, esattamente come il nome di una dei protagonisti del film.

Questa nuova modifica arriva assieme ad un cambiamento nell'aspetto del mezzo di trasporto che presenta, come vediamo nel video riportato in copertina alla news, le grafiche della ragazza sui lati e nella parte anteriore dello stesso. Anche i biglietti per viaggiare sul treno hanno subito delle modifiche a tema Evangelion e verrà inoltre distribuita svariata merce dedicata a Rei, tra cui portachiavi, poster e perfino borse della spesa.

I numerosi prodotti saranno disponibile per un periodo limitato verso la fine del mese di Marzo mentre le illustrazioni presenti sulla linea Ayanami saranno rimosse il 31 Maggio 2021.

