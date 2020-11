Evangelion 3.0 + 1.0: ufficiale, il doppiaggio è terminato

La telenovela dietro la produzione di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultima pellicola della tetralogia dei Rebuild of Evangelion, è finalmente a un punto di svolta e sembra ormai tutto pronto per il debutto del film sul grande schermo. Da poche ore, inoltre, è terminata anche una delle ultime fasi della produzione.

Dopo il successo mastodontico di Demon Slayer: Infinity Train nei cinema nipponici, anche l'ultima fatica di Hideaki Anno si prepara a diventare campione di incassi il prossimo gennaio, quando il film compirà finalmente il suo attesissimo debutto. Era il 2007 quando il regista di Neon Genesis Evangelion tornò a lavorare al franchise con una saga di 4 lungometraggi di cui l'ultimo è previsto al lancio il 23 gennaio 2021.

Nonostante il film fosse inizialmente previsto per questo giugno, successivamente rinviato a causa del Covid-19, sembra comunque che Anno non sia rimasto con le mani in tasca e abbia continuato a limare i dettagli della pellicola. Solo qualche ora fa, infatti, il regista e la doppiatrice di Shinji hanno ufficialmente confermato la fine del doppiaggio, una delle fasi finali di produzione. A distanza di oltre 60 giorni dal debutto, ciò permette a Studio Khara di avere ancora disposizione diverso tempo per orchestrare al meglio la sua campagna promozionale con i suoi partner di distribuzione.

Con la fine del doppiaggio il debutto di Evangelion 3.0 + 1.0 si fa sempre più concreto e reale. Nella speranza che non ci siano ulteriori rinvii, fateci sapere con un commento qua sotto quali aspettative avete per questo film.