Evangelion 3.0 + 1.0: sarà di Utada Hikaru la theme song dell'ultimo film

Dopo Neon Genesis Evangelion e i lungometraggi che decretarono la conclusione della prima serie, il mondo con i mecha si rinnovò negli anni 2000 facendo partire il progetto Rebuild of Evangelion. Dopo tanti anni di produzione, anche questo nuovo Evangelion sta per concludersi. Nel gennaio 2021 arriverà Evangelion 3.0 + 1.0.

Il quarto film, ufficialmente intitolato Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time, sarà nelle sale giapponesi tra circa un mese e mezzo e stanno iniziando a ritornare le voci su produzione e staff. Dopo il primo rinvio avvenuto a causa del Coronavirus, ormai si avvicina sempre di più la conclusione di quest'enorme saga e un altro volto storico torna a prenderne parte.

La cantante Utada Hikaru si occuperà infatti della theme song di Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time che sarà "One Last Kiss", come comunicato dall'account Twitter ufficiale del film. Utada Hikaru, nota anche per aver dato la sua voce con le canzoni della saga di Kingdom Hearts, ritorna quindi sul Rebuild of Evangelion dopo aver partecipato a Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone con la canzone Beautiful World e a Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo con la canzone Sakura Nagashi.

Si aggiunge quindi un altro pezzo del comparto audio del film, dopo la conclusione del doppiaggio di Evangelion 3.0 + 1.0.