Evangelion 3.0 + 1.0 si fa sempre più vicino: lavori prossimi alla conclusi

Neon Genesis Evangelion ha conquistato intere fronde di spettatori nel corso degli anni. Lo studio Gainax creò negli anni '90 un'opera che poi sarebbe diventata di culto, ma ormai sta per giungere alla conclusione. È infatti previsto per giugno 2020 il film Evangelion 3.0 + 1.0, fase conclusiva della storica saga.

Nonostante i problemi tra Gainax e studio Khara, Evangelion 3.0 + 1.0 è in produzione e senza troppi problemi. A confermarne l'avanzamento è anche Megumi Ogata, doppiatrice che tramite Twitter ha avvisato i fan del punto in cui lo staff è arrivato.

Col tweet in calce, Ogata ha condiviso alcuni testi con le battute, comunicando a tutti gli appassionati di Neon Genesis Evangelion che il doppiaggio del film è in via conclusiva. Nel dettaglio, i tre quarti delle battute del film sono complete, manca quindi solo la fase finale. Siamo quindi ormai alle ultime battute per Evangelion 3.0 + 1.0, che sarà nelle sale cinematografiche nipponiche da qui a cinque mesi. Siete ansiosi di vedere come si concluderà il mondo degli Angeli?

Neon Genesis Evangelion è una serie TV animata che debuttò nel 1995, basato su un universo mecha e ricco di guerre e filosofie. Dopo l'anime che seguì le avventure di Shinji Ikari, arrivarono anche diversi film.