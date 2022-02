Evangelion 3.0+1.0 vince il Japan Academy Film Prize nella categoria Fan Popularity

La Japan Academy Film Prize Association per l'eccellenza nel cinema ha rivelato giovedì che il film anime Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban) ha vinto il Popularity Award alla 45esima edizione del Japan Academy Film Prizes.

Il programma radiofonico 99 All Night Nippon ha annunciato i risultati giovedì all'1:00 a.m. JST. Gli ascoltatori del programma hanno votato quale opera e quale attore sono stati "i più discussi dell'anno" per determinare i vincitori dei Popularity Awards, gli unici premi del Japan Academy Film Prize scelti dal pubblico.

Masaki Suda ha vinto il Popularity Award nella categoria attori per il film We Made a Beautiful Bouquet. Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time è stato nominato anche per l'Animation of the Year. Gli altri candidati erano BELLE, Jujutsu Kaisen 0, Fortune Favors Lady Nikuko e Sing a Bit of Harmony.

Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell e Yuta Bando sono nominati per il premio Best Music per il loro lavoro sul film anime BELLE in arrivo il 17 Marzo in Italia. Per quanto riguarda i film live-action tratti da manga, Mio Imada di Tokyo Revengers e Ai Yoshikawa di Honey Lemon Soda sono state nominate come Best New Actress, mentre Hayato Isomura di What Did You Eat Yesterday? è stato nominato come Best New Actor.

Il Chairperson Award alla carriera verrà assegnato a:

Mitsuko Kusabue (attore)

Natsuko Toda (sottotitolatrice di film)

Teruyo Nogami (direttore di registrazione/Kurosawagumi)

Masako Nozawa (doppiatrice di Goku)

(doppiatrice di Goku) Hanae Mori (costumista)

Tsutomu Yamazaki (attore)

Gli Special Awards from the Chairperson postumi per la carriera saranno assegnati a:

Yasuo Otsuka (animatore)

Masato Hara (produttore)

Kunie Tanaka (attore)

Sonny Chiba (attore)

Shin'ichirou Sawai (regista, sceneggiatore)

Tan Takaiwa (presidente e produttore di Toei e Toei Animation)

Emi Wada (costumista)

Kyoto Animation e Toei Animation riceveranno il Premio Shigeru Okada per "la produzione di film di alta qualità che combinano intrattenimento e arte con creatività unica e tecnologia avanzata".

La Nippon Academy-Sho Association, un gruppo giapponese paragonabile all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences degli Oscar, presenta ogni anno i Japan Academy Film Prizes. I candidati ricevono tutti "Awards of Excellence", ma il premio effettivo per ogni categoria sarà presentato in una cerimonia l'11 marzo al Grand Prince Hotel New Takanawa a Tokyo.

