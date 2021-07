Evangelion 3.0 + 1.01 arriva il 13 agosto su Prime Video, anche con il doppiaggio italiano

Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time, la versione definitiva del film campione d'incassi di Studio Khara, approderà su Amazon Prime Video il 13 agosto 2021 insieme ai tre film precedenti della tetralogia "Rebuild of Evangelion". La conferma è arrivata pochi istanti fa da Amazon, che ha annunciato anche la presenza del doppiaggio italiano.

"Amazon Prime Video annuncia oggi l'anteprima in esclusiva mondiale (al di fuori del Giappone) dell’attesissimo blockbuster anime giapponese Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time, in uscita il 13 agosto", si legge nel comunicato stampa di Amazon. "Il film anime – record di incassi tra i film del chief director Hideaki Anno nonché il più visto nei cinema giapponesi nel 2021 – è diretto da Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda, nonché del leggendario creatore, sceneggiatore e regista Hideaki Anno. Per celebrare il finale del franchise, Prime Video rilascerà anche i tre film precedenti, Evangelion 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance, Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo per i fan in più di 240 paesi e territori".

Tra poco più di un mese, dunque, gli appassionati di oltre 240 paesi potranno finalmente recuperare tutti e quattro i capitoli della tetralogia, in arrivo nella loro versione definitiva e migliorata. Evangelion 3.0 + 1.0, in particolare, si è rivelato un successo clamoroso in patria, e presto tutti i fan italiani potranno godersi il film in alta definizione comodamente da casa.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il film? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi alle ultimissime sugli incassi di Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time.