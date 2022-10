Evangelion 3.0+1.01, il Blu-Ray del film includerà un video bonus

Un paio di settimane fa ha esordito Evangelion 3.0+1.01 nei cinema italiani, incassando quasi 50mila euro soltanto nel giorno di debutto. La pellicola era già disponibile da più di un anno su Amazon Prime Video, ma l'amore dei fan per l'opera di Hideaki Anno ha fatto raggiungere dei numeri altissimi a Shin Evangelion anche al botteghino.

In Giappone, l'8 marzo 2023, Evangelion 3.0+1.01 farà il suo debutto in formato home video, in edizione Blu-Ray e DVD. Ovviamente, in entrambi dischi saranno inserite ore di contenuti speciali dedicati ai fan più sfegatati, e tra questi sarà anche presente un video inedito prequel del film.

Attraverso il proprio profilo Twitter l'account ufficiale di Studio Khara, che ha prodotto la tetralogia dei rebuild di Evangelion, ha infatti annunciato un video esclusivo contenuto nell'edizione Blu-Ray/DVD di Evangelion 3.0+1.01, intitolato Evangelion 3.0 (-46h). La sequenza sarà probabilmente un prequel di Evangelion 3.0, terzo lungometraggio della tetralogia di rebuild, così come fu per il breve manga distribuito a chi andò a vedere nei cinema giapponesi Evangelion 3.0+1.01, che fu intitolato Evangelion 3.0 (-120 min.).

La serie di Evangelion continua quindi a regalare piccole chicche ai suoi fan, in attesa del nuovo progetto di Studio Khara. Non si sa se quest ultimo riguarderà la fortunata serie di Hideaki Anno, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo più notizie in merito.