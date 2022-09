Evangelion 3.0+1.01, buon esordio per il film in Italia: quasi 50mila euro di incassi

Evangelion 3.0+1.01 è da ieri disponibile nei cinema italiani grazie a Dynit e Nexo Digital, ma ancora per poco visto che già domani sarà l'ultimo giorno di programmazione. Ad ogni modo, il debutto della pellicola nel Bel Paese è stato caratterizzato da un discreto esordio stando ai dati di cinetel.

L'arrivo dell'ultima pellicola della tetralogia, caratterizzato da un doppiaggio tutto sommato convincente, sembra aver suscitato qualche perplessità in rete. Alcuni utenti hanno segnalato qualche taglio all'interno del lungometraggio, con l'assenza di alcune scene piuttosto importanti, tuttavia la situazione appare ancora incerta e il distributore non si è espresso a riguardo. In ogni caso, vi terremo aggiornati in merito all'evolversi di questa situazione.

Per quanto riguarda, in termini di numeri, gli incassi al box office per Dynit e Nexo Digital nel primo giorno di programmazione i dati cinetel discutono di una cifra attorno ai 47mila euro a fronte di più di 5mila spettatori accorsi in sala. Ovviamente mancano allora due giorni per tirare le somme, ma se i numeri dovessero continuare a crescere non è da escludere la possibilità di vedere nuove date nelle prossime settimane.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'esordio di Evangelion 3.0+1.01 in Italia? Avete riscontrato qualche taglio all'interno della pellicola? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.