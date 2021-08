Evangelion 3.0+1.01, chi sono i doppiatori italiani del film su Prime Video?

Un saluto che, per diversi anni, sembrava destinato a non arrivare mai. Un saluto che porta a termine una delle saghe più iconiche del mondo dell'animazione giapponese. Dopo anni di attesa, il progetto Rebuild of Evangelion, rifacimento di nuova generazione di Neon Genesis Evangelion, si è concluso anche in occidente.

Evangelion 3.0+1.01 è disponibile su Amazon Prime Video doppiato in italiano. Il portale della piattaforma di Jeff Bezos ha preso l'incarico di portare tutti i film della tetralogia di Rebuild of Evangelion, compreso l'attesissimo finale. Rigorosamente doppiato, l'ultima pellicola ha riportato i le voci nostrane principali che abbiamo visto in passato. Ecco l'elenco dei doppiatori italiani di Evangelion 3.0+1.01 su Amazon Prime Video:

Shinji Ikari è stato doppiato da Daniele Raffaeli ;

; Rei Ayanami/Yui Ikari sono state doppiate da Valentina Mari ;

; Asuka Langley Shikinami è stata doppiata da Ilaria Latini ;

; Mari Illustrious Makinami è stata doppiata da Monica Ward;

Kaworu Nagisa è stato doppiato da David Chevalier;

Misato Katsuragi è stata doppiata da Rachele Paolelli ;

; Gendo Ikari è stato doppiato da Massimo Corvo;

Kozo Fuyutsuki è stato doppiato da Oliviero Dinelli;

Ritsuko Akagi è stata doppiata da Liliana Sorrentino;

Ryoji Kaji è stato doppiato da Francesco Prando;

Maya Ibuki è stata doppiata da Barbara de Bortoli;

Hideki Tama è stato doppiato da Andrea Mete;

Koji Takao è stato doppiato da Roberto Stocchi;

Makoto Hyuga è stato doppiato da Francesco Bulckaen;

Nagara Sumire è stata doppiata da Alessandra Chiari;

Sakura Suzuhara è stata doppiata da Letizia Ciampa;

Shigeru Aoba è stato doppiato da Vittorio Guerrieri;

In aggiunta, altre voci minori sono state di Stefano Crescentini, Federica De Bortoli, Eva Padoan. Una conferma quindi del cast storico di Evangelion, tornato per l'ultima volta.