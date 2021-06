Evangelion 3.0+1.01: la determinazione di Shinji nel nuovo, epico trailer del film

Per festeggiare il clamoroso successo di Evangelion 3.0+1.01, la nuova versione del film di Hideaki Anno e Khara disponibile nei cinema giapponesi, il profilo Twitter ufficiale dello studio ha condiviso un nuovissimo trailer ricco di spoiler, in cui vengono mostrati i protagonisti Shinji, Asuka e Rei.

Il trailer mostra alcune scene salienti della pellicola che potreste non volervi anticipare, specie considerando che il film arriverà presto in Italia grazie a Dynit e Prime Video. Nel caso in cui le anticipazioni non vi infastidissero, però, non potete davvero perdervi lo splendido teaser visibile in calce, pubblicato da Khara per festeggiare i 9 miliardi di yen complessivi incassati dal lungometraggio.

In Giappone il film conclusivo della saga è ormai disponibile da più di tre mesi, ed essendo Evangelion 3.0+1.01 una semplice versione "definitiva" del film, è la prassi condividere dei trailer con qualche anticipazione. Nel caso in cui preferiste non rovinarvi la sorpresa, vi anticipiamo solo che le animazioni sono stellari, e che la pellicola sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare i fan.

Evangelion 3.0+1.0 si è rivelato un successo senza precedenti per Hideaki Anno e Studio Khara, e con Evangelion 3.0+1.01 lo studio spera di fare cifra tonda incassando 10 miliardi di yen complessivi. Vi ricordiamo che i due film precedenti, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance ed Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, hanno incassato rispettivamente 4 e 5,2 miliardi di yen.