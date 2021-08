Evangelion 3.0+1.01, a che ora esce il film su Prime Video?

Manca davvero poco all'uscita di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo e attesissimo film della Tetralogia dei Rebuild. Dopo oltre 14 anni dall'uscita del primo lungometraggio di Studio Khara che rivoluzionò il franchise, finalmente anche i fan occidentali avranno occasione di poter ammirare l'ultima avventura di Shinji, Asuka e Rei.

Sono passate diversi mesi dal debutto della pellicola in Giappone, evento che è culminato in un grandioso successo in termini di box office. Qualora siate curiosi di conoscere in anticipo la pellicola, vi ricordiamo che tra le nostre pagine è disponibile la Recensione di Evangelion 3.0 + 1.0 a cura del nostro Giuseppe Arace.

Ad ogni modo, a che ora esce con esattezza il film su Amazon Prime Video? La risposta non è poi così scontata dal momento che il colosso americano rilascia i titoli nel catalogo anche verso le 9 di mattina. In questo caso, invece, Evangelion 3.0 + 1.0 uscirà a mezzanotte e a confermarlo sono i canali social dello stesso Prime Video attraverso un comunicato dedicato.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla mezzanotte del 13 agosto quando si chiuderà definitivamente la telenovela dei Rebuild of Evangelion. E voi, invece, siete pronti per questa imperdibile uscita? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.