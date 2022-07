Evangelion 3.0 + 1.01: il film arriva nelle sale italiane a settembre

Concludere un’opera come Evangelion ha rappresentato una vera e propria sfida per Hideaki Anno. Lo strepitoso addio a quell’universo è avvenuto con Evangelion 3.0 + 1.0, ultima pellicola della tetralogia iniziata nel 2007, e che finalmente arriverà anche nei cinema italiani, per soli tre giorni del mese di settembre 2022.

A confermare la notizia è stata Nexo Digital attraverso il post che potete trovare in fondo alla pagina. La collaborazione con Dynit, consolidata già dal successo ricevuto da Jujutsu Kaisen 0 nel nostro paese, ha portato ad investire ulteriormente sul progetto “la stagione degli anime al cinema”, e per questo dal 12 al 14 settembre 2022 sarà possibile vedere Evangelion 3.0 +1.01, versione riveduta e corretta, con anche il ritorno di Stella Musy nel ruolo di Misato Katsuragi.

Per promuovere l’iniziativa è stato anche diffuso il breve video che potete vedere sempre in calce, dove vengono rapidamente inquadrati i personaggi principali, e alcune delle ambientazioni più emblematici della pellicola. Fateci sapere se coglierete quest’occasione, descritta come l’ultima nel post di Nexo Digital, per rivivere la conclusione dell’epopea che è Evangelion. Per finire ricordiamo che il film ha vinto il Japan Academy Film Prize, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Mari Makinami.