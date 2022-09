Evangelion 3.0 + 1.01: quanto ha incassato il film in Italia?

Evangelion 3.0 + 1.01 ha finalmente compiuto il suo debutto anche nei cinema italiani grazie a Dynit e Nexo Digital, la pellicola conclusiva del capolavoro di Hideaki Anno che ha messo un punto ala lunga e travagliata tetralogia dei Rebuild. Ma quanto ha incassato in totale il film nel Bel Paese?

La premiere di Shin Eva in Italia era stata caratterizzata da 50mila euro di incassi nel solo primo giorno, un numero tutto sommato discreto se pensate che molti hanno visto il film su Amazon Prime Video già l'anno scorso. Senza considerare, inoltre, il problema delle copie danneggiate che sono arrivate ad un paio di cinema che hanno trasmesso il lungometraggio con un paio di minuti tagliati, problema che il distributore avrebbe prontamente risolto il giorno dopo inviando le versioni corrette del film.

Ad ogni modo, dal 12 al 14 settembre, Evangelion 3.0 + 1.01 avrebbe incassato in Italia poco meno di 130mila euro a fronte di 13.731 presenze. Per fare un paragone, come ricorda Distopia Evangelion, la programmazione di Death(true)²/The End of Evangelion nella stessa formula evento a giugno del 2021 si concluse con un incasso totale di 165mila euro e 17mila spettatori.

