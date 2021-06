Evangelion 3.0 + 1.01: nuova key visual per il film, è la fine di Eva?

Durante il documentario che ha sviscerato il dietro le quinte di Evangelion 3.0 + 1.0, Hideaki Anno è stato abbastanza diretto in merito al futuro del franchise che non proseguirà al termine della proiezione dell'ultima pellicola dei Rebuild. E a ribadire la volontà del regista subentra anche la nuova Key Visual ufficiale.

Khara vuole spremere fino all'ultima goccia Shin Eva e, per farlo, ha ben pensato di annunciare una director's cut intitolata Evangelion 3.0 + 1.01. Tuttavia, al contrario di quanto uno possa aspettarsi, non ci sarà alcuna modifica alla storia bensì qualche miglioria sul piano tecnico, piccoli accorgimenti che lo studio ha eseguito pur di mantenere qualche giorno in più la pellicola in sala.

Ad ogni modo, ad accompagnare quest'ultimo sprint del film vi è una nuova locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che non fa altro che apportare due semplici modifiche a quella precedente: l'aggiunta del crepuscolo, sintomo dell'imminente fine della storia, e la dicitura "Goodbye, all of EVANGELION" modificata rispetto alla precedente "Bye Bye, all of EVANGELION". Che questa sia davvero la fine per il capolavoro di Hideaki Anno?

Chissà, inoltre, se con la fine della proiezione al cinema del lungometraggio arriveranno aggiornamenti sull'approdo di Evangelion 3.0 + 1.0 in Italia come anticipato da un giornalista de La Repubblica. E voi, invece, siete pronti a salutare per un'ultima volta Shinji e tutti gli altri? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.