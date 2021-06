Evangelion 3.0+1.01 è la nuova versione del film di Khara: uscita fissata per il 12 giugno

Il sito web ufficiale di Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time conferma l'uscita di una nuova versione del film, intitolata Evangelion: versione 3.0+1.01. Come suggerisce il nome, si tratta di un versione 2.0 (o sarebbe meglio dire 1.01) con alcune piccole modifiche, tra cui correzioni ad alcune scene e miglioramenti alle animazioni.

Evangelion 3.0+1.0 ha incassato 8,28 miliardi di yen nel corso dei primi tre mesi nelle sale nipponiche, diventando così la pellicola di maggior successo diretta da Hideaki Anno. Nel mese di maggio, Studio Khara ha iniziato a regalare dei miniposter di Asuka e Rei per dare un'ulteriore spinta alle vendite, e oggi lo studio ha dichiarato che quest'ultima versione del film arriverà nei cinema il 12 giugno, e che rappresenta l'ultima proiezione in programma per il 2021.

Evangelion: versione 3.0+1.01 includerà quindi dei piccoli miglioramenti che vengono definiti dal sito ufficiale come "revisioni", mentre non ci sarà alcuna modifica alla storia. Si tratta ovviamente di una semplice trovata per permettere al film di rimanere ancora un po' nelle sale, e magari di infrangere il muro dei 10 miliardi di yen incassati in patria. Per promuovere l'iniziativa, Khara regalerà fino a un milione di opuscoli denominati "EVA-EXTRA-EXTRA" a chiunque si presenterà al cinema, con 34 pagine di contenuti inediti e una cover disegnata dall'animatore Atsushi Nishigori.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su tutte le modifiche, vi ricordiamo che Evangelion 3.0+1.0 arriverà presto in Italia in esclusiva Prime Video.