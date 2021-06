Evangelion 3.0+1.01, la nuova versione del film è un successo: incassi aumentati del 960%

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time, la versione finale del film di Hideaki Anno, ha portato altri 170.000 spettatori al cinema nel corso dell'ultimo weekend, segnando un aumento sul fronte degli incassi del 960,5% e permettendo così alla pellicola di raggiungere quota 9 miliardi di yen. Il film si è piazzato secondo al box office, alle spalle di Gundam: Hathaway.

Studio Khara ha presentato Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time come una sorta di versione definitiva del film, comprensiva di alcune piccole modifiche e miglioramenti alle animazioni. La nuova edizione della pellicola non include alcun cambiamento alla storia, ma la possibilità di godersi per l'ultima volta il film nelle sale nella sua versione "completa" ha convinto tantissimi fan a fare un rewatch.

Come se non bastasse, vi ricordiamo che per promuovere l'iniziativa Khara ha iniziato a regalare degli opuscoli denominati "EVA-EXTRA-EXTRA" a chiunque si sia presentato al cinema, con 34 pagine di contenuti inediti e una cover disegnata dall'animatore Atsushi Nishigori. In calce potete dare un'occhiata al pamphlet in questione, che sicuramente continuerà ad attirare spettatori anche nel corso della settimana corrente.

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time ha incassato 265 milioni di yen nel corso dei primi due giorni nelle sale, portando il totale del film a 9 miliardi di yen. Al netto di flessioni improvvise, la pellicola dovrebbe raggiungere quota 9,5 miliardi di yen entro la fine della settimana corrente, e potenzialmente 10 miliardi prima della fine della proiezione.

Noi intanto vi ricordiamo che Evangelion 3.0+1.0 arriverà in Italia su Amazon Prime Video nel prossimo futuro, con tanto di doppiaggio italiano.