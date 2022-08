Evangelion 3.0+1.01: ecco le sale italiane in cui debutterà il film

Poche settimane fa, Nexo Digital annunciava che Evangelion 3.0+1.01 sarebbe arrivato nei cinema italiani, senza però precisare in quali sale sarebbe stato possibile ammirare il quarto e ultimo capitolo della tetralogia "Rebuild of EVANGELION”. Questo dilemma è stato risolto dal distributore italiano.

A un anno dal debutto di Evangelion 3.0+1.01 Thrice Upon a Time su Amazon Prime Video, l'ultimo film del franchise di Hideaki Anno approderà presto nelle sale cinematografiche italiane grazie alla Stagione degli Anime al Cinema, un progetto nato dalla collaborazione tra Nexo Digital e Dynit.

Il capitolo finale del progetto Rebuil of Evangelion, che differenzia dalla versione 3.0+1.0 per alcuni cambi d'inquadratura e fotografia, arriverà dal 12 al 14 settembre in quasi 100 cinema italiani sparsi tra le 20 regioni d'Italia. Per l'elenco completo delle sale, vi rimandiamo al link presente nel tweet in calce all'articolo. Qui, invece la nostra recensione di Evangelion 3.0+1.01.

Nella tre giorni italiana di Evangelion 3.0+1.01, gli spettatori scopriranno la verità sul Progetto per il perfezionamento dell'uomo e lo scopo della WILLE, il tutto condito da un nuovo doppiaggio italiano curato da Dynit che vedrà il ritorno di Stella Musy come voce di Misato. Questa, sarà l'ultima occasione per i fan per riunirsi al cinema e dire addio agli Evangelion.