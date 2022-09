Evangelion 3.0+1.01: ci siamo! Il film è disponibile da oggi al cinema in Italia

Evangelion 3.0+1.01 è il film conclusivo di una tetralogia, quella dei Rebuild immaginata da Hideaki Anno per rilanciare il franchise dopo la fondazione dello Studio Khara, che ha affascinato e fatto discutere milioni di fan in tutto il mondo. Da oggi, finalmente, la pellicola è distribuita nei cinema del Bel Paese.

Evangelion 3.0+1.01 è disponibile in oltre 100 sale d'Italia, un evento speciale frutto della consueta collaborazione tra Dynit e Nexo Digital. Ovviamente, anche in quest'occasione, la formula prevede una distribuzione sul grande schermo per appena una manciata di giorni, ovvero dal 12 al 14 settembre. Avete dunque tempo fino a questo mercoledì per poter apprezzare a dovere il film conclusivo della tetralogia immaginata da Hideaki Anno in tutti questi anni.

Tra le nostre pagine è persino disponibile uno speciale di approfondimento sul doppiaggio italiano di Evangelion 3.0+1.01 che, vi anticipiamo sin da ora, ci ha convinti per la fedeltà storica al progetto. Prima di salutarvi, una volta terminata la visione del film, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo sull'interpretazione del finale di Shin Eva che potrebbe aiutarvi a riordinare le idee qualora abbiate ancora delle domande rimaste in sospeso.

E voi, invece, sfrutterete questi 3 giorni per vedere al cinema il lungometraggio di Studio Khara? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.