Evangelion 3.10 + 1.0: un trailer fanmade in pixel art che vi lascerà senza parole

Uno dei lungometraggi animati più importanti e ben realizzati del 2021 è Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, pellicola che conclude la tetralogia al centro del progetto Rebuild of Evangelion, e l’intera opera ideata da Hideaki Anno. In attesa di conoscere il futuro della serie, un fan ha voluto dirle addio realizzando un video tributo.

Si tratta dell’utente conosciuto come The Worst Vegetable Corner, che per salutare per sempre la storia di Shingi Ikari ha impiegato ore a confezionare l’incredibile trailer che potete vedere in cima alla notizia. Interamente realizzato in pixel art, il video di un minuto e trenta secondi racconta parte dell’avventura finale dei protagonisti, con riferimenti a oggetti specifici, panorami e inquadrature viste nei film, che gli appassionati non faticheranno a trovare.

A rendere il tutto più in linea con il lungometraggio conclusivo è la magnifica theme song One Last Kiss di Hikaru Utada. I molti messaggi che comunica il video, primo tra tutti il senso della fine, vengono riassunti nel titolo dato al video, “Goodbye, All of Evangelion”, chiaro riferimento alla frase riportata sulle locandine ufficiali del film, “Bye-bye, all of Evangelion”. Cosa ne pensate di questo singolare omaggio ad Evangelion? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione dedicata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che Evangelion 3.0 + 1.0 si contende il titolo di film dell'anno con Jujutsu Kaisen, e vi lasciamo ad un bel cosplay dedicato ad Asuka.