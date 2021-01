Evangelion 3.333: rimandata la distribuzione nelle sale della nuova edizione del film

Nell'attesa dell'imminente pubblicazione del film Evangelion: 3.0+1.0 una nuova versione del terzo film doveva essere distribuita nelle sale giapponesi. Pare però che la proiezione sarà rimandata. Ecco perché.

Recentemente venne annunciata la pubblicazione di una nuova versione del film Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, col titolo di Evangelion: 3.333 You Can (Not) Redo. Essa presenterà alcune modifiche nonché l'intero rifacimento di alcune scene ed il totale adattamento per il 2K.



L'inizio delle proiezioni era fissato per il giorno 8 Gennaio 2021, prima dell'uscita dell'attesissimo quarto film del progetto Rebuild of Evangelion, prevista per il 23 Gennaio. La pellicola aggiornata in versione IMAX era già stata recapitata ai cinema giapponesi quando ci si è accorti di un problema audio per il quale è stato necessario rimandare la data delle proiezioni.

Lo studio Khara ha spiegato di aver individuato il problema durante la fase di missaggio dell'audio e video scoprendo la mancanza di una parte della traccia sonora. Attualmente si è in attesa di una nuova data di pubblicazione che verrà diffusa dallo stesso studio d'animazione a seguito di alcune valutazioni sui tempi di consegna del prodotto corretto.

Ricordo che recentemente la stessa azienda aveva condiviso alcuni chiarimenti riguardanti le indicazioni sull'utilizzo dei personaggi di Evangelion nelle fan art.