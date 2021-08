Evangelion 3.333 You Can (Not) Redo arriva in home video in Giappone, con qualche sorpresa

Nell'autunno del 2020, Studio Khara aveva annunciato l'uscita nei cinema di Evangelion 3.333 You Can (Not) Redo, una nuova versione del terzo film della tetralogia Rebuild of Evangelion, poi distribuito nelle sale giapponesi dal 23 gennaio 2021. Oggi, l'edizione home video è finalmente disponibile in Giappone, e include qualche chicca che farà sicuramente felici i fan.

Hideaki Anno e Studio Khara avevano presentato Evangelion 3.333 You Can (Not) Redo come una nuova edizione rimasterizzata in 4K Ultra HD di Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo, aggiornata sul fronte tecnico in vista dell'uscita di Evangelion 3.0+1.0, l'ultimo capitolo della tetralogia. L'edizione home video include il film in 4K Ultra HD, più una serie di sorprese molto interessanti.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla breve preview della primo extra, uno splendido video senza tagli di 21 minuti in cui vengono mostrati gli storyboard del regista Mahiro Maeda. Tra le altre sorprese, è incluso anche un lungo video dietro le quinte intitolato Evangelion 3.333 Breakdown, in cui Anno e alcuni membri del team di Khara parlano della nuova edizione del film, e dei cambiamenti apportati per renderlo al passo coi tempi. Insomma, delle chicche imperdibile per i veri fan, incluse in una versione che ci auguriamo possa arrivare anche in Italia.

Neon Genesis Evangelion è ora disponibile su Netflix, anche con il doppiaggio italiano. Tutti i film della Rebuild of Evangelion, invece, sono disponibili su Amazon Prime Video, incluso l'attesissimo Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.