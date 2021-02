Evangelion: un'affascinante Rei è la protagonista di uno spot per KATE

Prima del rinvio del film, Evangelion 3.0 + 1.0 aveva rafforzato la sua campagna promozionale avviando collaborazioni con brand famosi anche all'interno del mondo della moda. In una di esse, Rei ha prestato il suo fascino come modella per uno spot televisivo che ha fatto molto parlare di sé.

La collaborazione tra Neon Genesis Evangelion e KATE, di cui vi avevamo già accennato qualche mese fa, ha dato vita ad una nuova linea di cosmetici che in patria sta andando a ruba. La compagnia KATE ha così voluto raddoppiare la dose rilasciando persino uno spot promozionale, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina, con Rei Ayanami protagonista.

Le animazioni della clip sono state curate da Mai Yoneyama, celebre animatrice che collaborato a titoli del calibro di Kill la Kill e Promare, mentre la voce di Rei è stata nuovamente affidata alla sua storica doppiatrice, Megumi Hayashibara. Ma proposito di collaborazioni con Evangelion, sapevate che l'azienda per smartphone OPPO ha prodotto una variante in edizione limitata del Reno Ace 2?

Prima di salutarvi, vi rimandiamo agli ultimi aggiornamenti su Evangelion 3.0 + 1.0 che sembrano suggerire un possibile cambio di rotta della trasmissione cinematografica. E voi, invece, cosa ne pensate di questo video promozionale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.